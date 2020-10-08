備詢怒拍桌！陳吉仲立院爆氣槓藍委

立法院經濟委員會今（8）日邀請農委會進行業務報告，國民黨立委陳以信質詢時表示，進口豬價的優勢高於國產豬，百億基金其實是要傾銷和補助價差，沒想到農委會主委陳吉仲竟爆氣拍桌。對此，網友直呼「好大的官威」。

陳以信表示，政府編列的百億基金是要補助豬肉差價並傾銷國產豬肉，並對陳吉仲在瘦肉精美豬前後4年的態度轉變，表達強烈不滿。

陳吉仲指出，「價差補助」是陳以信自己的認定與解釋，不要在質詢上讓外界認為百億基金是拿來做補助價差及傾銷，並多次要求收回「傾銷」兩字，認為是在污衊整個養豬產業，也影響外銷，質詢結束時更爆氣拍桌。

對此，網友表示「官威好大，老百姓真該害怕了」「自稱養豬小孩，應該是放羊小孩」「水準這麽低級，就下台，沒人會喜歡這種人」「好大的官威，講不出來所以拍卓（桌）比較快？」

不過，7日陳吉仲赴立院報告時，電子檔竟沒備妥，導致會議延宕5分鐘，險些開天窗，讓國民黨直呼太離譜、史上頭一遭。

對於陳吉仲拍桌，網友表達看法。（圖／摘自中時新聞網、中天新聞YouTube）

(中時新聞網)