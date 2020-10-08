挪威罷工威脅石油產出 國際油價大漲 22:002020/10/08 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西歐最大石油和天然氣生產國挪威的石油工人發動罷工，恐讓挪威的石油產出減少四分之一，推升國際油價大漲。美國西德州期油8日盤中躥揚2.6％，報每桶40.99美元，布蘭特期油勁升2.67％，至每桶43.11美元。挪威石油工人罷工的消息出爐後，布蘭特期油近幾日皆維持在每桶42美元之上，若是罷工活動升溫，可能進一步推高油價。 (工商 ) #罷工 #產出 #國際油價 #大漲 #布蘭特期油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南下營農會賣蠶絲被 33年經驗師傅手工拉製 10:082020/10/08 寶島 商品期貨趨勢專欄－市場關注川普 留意油價拉回風險 04:102020/10/08 證券．權證 台灣女孩日活動 性平處邀民眾共襄盛舉 17:112020/10/08 政治 橡膠需求熱 台橡、南帝權證旺 04:102020/10/08 證券．權證 南臺科大 國際競賽屢創佳績 04:102020/10/08 投資理財 接軌國際 2020 台中市青年模擬聯合國10月登場 15:332020/10/08 寶島 富旺前8月虧轉盈 下半年4建案齊發 10:132020/10/08 財經 《集中市場》慶雙十 三大法人齊買超、外資發177億元大紅包 15:402020/10/08 財經 珍珠奶茶國際論壇 聚焦手搖飲未來 04:102020/10/08 醫藥健康 《半導體》晶圓雙雄跟隨ADR勁揚 聯電攻上30元 09:432020/10/08 財經 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 不怕華為沒了！大客戶產能塞爆 台積電投資有望大動作 - 財經 熱錢湧入危機還轉機？ 謝金河：3率驚奇創台股美景 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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