西歐最大石油和天然氣生產國挪威的石油工人發動罷工，恐讓挪威的石油產出減少四分之一，推升國際油價大漲。美國西德州期油8日盤中躥揚2.6％，報每桶40.99美元，布蘭特期油勁升2.67％，至每桶43.11美元。挪威石油工人罷工的消息出爐後，布蘭特期油近幾日皆維持在每桶42美元之上，若是罷工活動升溫，可能進一步推高油價。

(工商 )