美國媒體獨家報導，2018年一份中國大陸對德國影響力的高度敏感報告遭到政府高層封殺，原因是擔憂報告曝光後會影響兩國的經貿關係。這份對德國政府與企業界受中國大陸影響的調查僅有極少數政府人士閱讀過，包括德國總理梅克爾。

《德國之聲》引述美國網路媒體Axios的獨家報導稱，據2名美國前情報官員透露，該報告內容探討中國大陸如何試圖影響德國各級政府、社會與企業，尤其深入討論大陸官方與德國企業之間的密切關係，但在該報告在德國政府內部傳閱之前，有一名德國高官主動介入。雖然最終德國總理梅克爾看過這份報告，但幾乎沒有其他人看到。

德國政府發言人拒絕就此事回復Axios，他們表示，德國政府的原則之一是不回復任何與情報活動或情報資料有關的內容。

報導說，過去德國的對華政策一直被貿易關係主導，前任德國駐陸大使史丹澤 (Volker Stanzel)告訴Axios，德國經濟非常倚賴出口，德國企業也因此有較大影響力。而大陸擅長把政治因素參雜到他國的國家利益裡頭，他們會以經貿關係作為籌碼，威脅對批評大陸人權紀錄、拒絕陸企、對台灣表達支持的企業展開制裁。因此，德國企業與官員便傾向於淡化大陸侵犯人權的行為。

有一個顯著的案例是，德國大眾汽車在新疆烏魯木齊擁有汽車工廠，大眾汽車執行長赫伯特．迪斯 (Herbert Diess)在2019年4月被問及新疆再教育營的問題時，他僅表示不了解「再教育營」的問題。

德國政界也有同樣狀況。例如2020年7月香港實施國安法遭到各國批評，德國因對此批評較少而遭到質疑，德國政府對外表示，加重批評是無視於與北京作對可能造成的經濟後果。

經濟研究機構榮鼎諮詢 (Rhodium Group)專門研究中歐關係的研究員巴爾金 (Noah Barkin)告訴Axios，默克爾的做法一向是私下而非公開批評中國。但最近隨著世界各國的態度大轉，德國的氣氛也出現變化。梅克爾過去的姑息大陸作法遭到抨擊，讓2021年的德國議會選舉對強硬立場的候選人有利。

巴爾金說：「德國過去都從經貿的角度看中國，而非安全角度。但今年開始有所改變。」而由於德國在歐盟扮演重要角色，一旦德國對北京的態度改變，歐盟的態度也很可能跟著轉變。

(中時新聞網)