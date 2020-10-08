擁有30年廚藝經驗的網友決定應徵有錢人家庭私廚，沒想到卻被以「身材太胖」為由拒絕，非讓他感到無言。（摘自爆怨公社）

現在已有越來越多人開始追求健康飲食，一位民眾在報紙上看到高雄一處民宅在應徵台菜專業廚師，每周只要煮5次晚餐，月薪高達5萬元。這讓擁有30年廚藝經驗的他決定應徵看看，沒想到卻被老闆娘以「身材太胖」為由拒絕，讓他感到非常無言。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，翻報紙時看到有人在徵專業廚師，求職條件指出，每周只要下廚5天，料理一家「5大6小」的晚餐，月薪就有5萬元進帳，讓原PO馬上去應徵。不過在面試過後，卻被老闆娘以身材條件因素婉拒。原PO表示，「三十年的廚藝來應徵不為過吧，結果這位老闆娘連身高體重也要符合他的要求。」他無奈指出，「身高180、體重100多公斤錯了嗎？還被你嫌太胖」。

貼文一出，網友笑稱應徵廚師可能是另有目的，表示「老闆娘想要小鮮肉級別的廚師」、「應該是要很會炒飯的廚師」、「 她要的廚師可能還要能半裸」、「老闆娘也要找她的菜啊」。不過也有人認為，看應徵條件是在找家庭私廚，而原PO身材可能會讓業主覺得飲食搭配不夠營養。另外，既然是找私人廚師，標準高一點也很正常。

網友表示「因為考量胖子可能在營養食材搭配上有問題」、「要的是營養健康餐不是一般正餐」、「大概覺得你沒有把自己的食物營養跟熱量算的很好」、「這個薪水及工作內容，業主有點要求是合理的」、「有錢人除了要求廚藝還要有顏值跟體面」。

(中時新聞網)