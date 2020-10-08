亞馬遜2020年Prime Day會員購物節將於10月13日至14日舉行，市場研究機構eMarketer指出，消費者網購頻率增加、疫情推波助瀾，加上檔期逼近年終購物季，預估購物節的銷售額可望逼近100億美元大關。

eMarketer預估，亞馬遜Prime Day的銷售額可望達99.1億美元，其中美國市場占了61.7億美元。

eMarketer在報告中指出，「儘管經濟存在不確定性，消費者將持續在電商平台增加開支，並且在年終購物季來臨前尋找折扣優惠。」

亞馬遜會員購物節以往都在夏季登場，但今年因為疫情因素延後到10月舉行。亞馬遜往年並未公布Prime Day的銷售數據。

此外，摩根大通分析師估計，亞馬遜Prime Day銷售額將達75億美元，高於2019年預測的53億美元。

摩根大通指出，網購趨勢將在今年年終旺季將更加明顯，新冠肺炎疫情帶動網購需求，亞馬遜的業務已經相當繁忙，年終時分預料負擔進一步加重，但相信亞馬遜有能力處理業務量激增，該公司已擴增倉儲面積，亞馬遜物流（AMZL）將處理自家物流中心逾五成包裏，降低對第三方業者的依賴。

分析師指出，亞馬遜將會員購物節推延至年終購物旺季之前，好處之一是消費者會同時選購自用和送禮的商品。

亞馬遜甫於9月推出新系列Echo智慧音箱和其他裝置，有助提振Prime Day業績。亞馬遜之前曾在Prime Day過後表示，Echo是暢銷商品之一。

此外，新的網購人口也能協助推升Prime Day銷售額。Global X研究分析師帕蘭德拉尼（Pedro Palandrani）指出，疫情爆發前，網購族群通常是年輕人、懂科技的消費者，疫情來襲後，較年長的世代發現，網購不僅是能滿足需求，同時又方便和安全。

(工商 )