67歲資深女星恬娃(本名：范月娟)今(8日)午到基隆某家按摩店按摩，卻驚傳內衣遭竊，男友聞訊反應卻超展開。恬娃接受《中時新聞網》獨家電訪表示「我很榮幸，我的內衣還有人要。」

女星恬娃爆貼身內衣在按摩店遭人竊。(照片/恬娃提供)

「昂貴衣、褲不拿，反而拿我內衣」恬娃表示，今午按摩前，換上店內提供寬鬆衣服，衣、褲及貼身衣物放在隔壁小房間，結束後，卻發現內衣不見，試著請店員幫忙尋找卻無任何下文，懷疑男女生都有可能拿走。

恬娃內衣遭竊，男友歪樓回訊超展開\。(照片/恬娃 提供)

不過，恬娃感到好奇，我整套衣服、褲子超過萬元的不拿，偏偏要拿我內衣，她透露，這內衣是前男友送的其中一件，沒有鋼圈，穿起來很集中、很挺，更可讓自己咪咪瞬間升級。被問到貼身物遭竊是否報警?她則笑回，沒有報警啦！但覺得很榮幸，我的內衣還有人要，掉東西就是消業障，運氣就會越來越好。

內衣遭竊後，第一時間傳訊告訴男友，男友竟巧妙回傳噴鼻血貼圖，後又回兩字「壞壞」，恬娃坦言男友很木訥，有時候言語或圖片挑逗就會很嗨，他竟然還問我還有更勁爆照片嗎?實在讓她哭笑不得。

(中時新聞網)