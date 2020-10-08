台南大學附屬啟聰學校慶祝創校130周年，從幼兒園到高職部學生聯手展出精采創作。(南大附聰提供／曹婷婷台南傳真)

「藝藝非凡傳承師生作品展」即日起於國立台南生活美學館第三展覽室辦理展至11月1日。(南大附聰提供／曹婷婷台南傳真)

國立台南大學附屬啟聰學校慶祝創校130周年，從幼兒園到高職部學生聯手展出精采創作，作品涵蓋文創、書法、縫紉、服飾設計、刺繡、日本手鞠、手工藝、多媒材設計、和諧粉彩、水墨畫、水彩、油畫、插畫、陶藝、紙黏土等近200件，讓人看見附聰師生藝術創作天賦。

「藝藝非凡傳承師生作品展」即日起於國立台南生活美學館第三展覽室辦理展至11月1日，展出包括幼兒部、國小部、國中部及高職部學生創作，教職同仁、退休教師、畢業校友作品也共同參展。

活動由陳杉吉主任進行「南聰故事集」活動，帶領與會的人員認識南大附聰130年的演變過程、過去學生學習及創作作品，透過歷史照片訴說歷史時間記憶點有趣的事，例如：盲聾學校時期10月遊行，常常吸引市民觀看；現已拆除博愛堂曾為臺南市重要的演藝廳及電影院及美國知名大學教授到台灣尋親的故事等。

南大附聰校史可溯源至1891年由英國長老教會甘為霖牧師在臺南設立訓瞽堂開始，經歷日本統治時期盲聾學校，到民國57年盲聾分校，將原先臺南盲聾學校分設為「臺灣省立臺南啟聰學校」、「臺灣省立臺中啟聰學校」、「臺灣省立臺中啟明學校」，民國89年由台灣省立臺南啟聰學校，改制為國立臺南啟聰學校，至101年附屬於臺南大學。

目前擁有幼兒部、國小部、國中部及高職部，國小部、國中部已擴大招收聽障以外其他非智能障礙類別，高職部則轉型成綜合高中，設美工學程及家政學程招收非智能障礙類別學生及設服務群綜合職能科招收智能障礙類學生。

台南生活美學館吳敏鳳祕書表示，文化平權是生活美學館一直努力倡議及實踐目標，提供空間平台讓學生展現自我，別具意義。

南大附聰陳秀雅校長表示，南大附聰雖歷經130年教育服務演變，除聽覺障礙類學生外，目前亦有其他障礙類別學生加入學習行列，學校唯一不變的是一直扮演學生優勢才能發掘及培育角色，感謝國立臺南生活美學館提供師生展覽空間，讓孩子看見自己的獨特及價值。

(中時 )