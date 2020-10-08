照顧服務員專班-學員進行CPR教導。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

重機械機具操作班-學員上實機操作。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

機車修護實務班-速克達機車修護。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

活動海報。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業服務處開設多樣課程，培養市民專業技能，17日（星期六）10：00到14：00將在桃園風禾公園舉辦「一鹿相挺 職奔向前」職訓成果展暨就業博覽會，民眾可現場體驗時尚剪髮、指甲彩繪、品嚐道地美食小吃、肩頸按摩等，還有職人傳授心法，闖關還能獲得限量保溫便當袋及摸彩券，有機會抽中大獎。

桃園市政府就業服務處是桃園「有頭鹿」職能訓練場，自行規劃辦理職業訓練課程外，也結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、轄內各大專校院等單位資源，共同提供民眾多元職業訓練機會及就業服務，培植許多優秀的勞動力進入職場，10月17日（星期六）舉辦「一鹿相挺 職奔向前」職訓成果展暨就業博覽會，希望透過動態、靜態展示讓民眾了解職業訓練的功能與重要性。

桃園風禾公園（桃園市桃園區慈文路688號）現場將展示「桃園『有頭鹿』職能訓練場」職訓班訓練成果，展示內容包含體驗時尚剪髮、人體彩繪、指甲彩繪、品嚐道地美食小吃、野狼機車引擎分解展示、3D列印作品展示、肩頸按摩等互動體驗，另有職業達人傳心法x 職訓達人秀、星相大師解迷惑及DIY體驗等活動，並搭配現場職訓攤位，設置好玩有趣的闖關關卡，只要通過設置關卡及填寫問卷後，就能獲得「一鹿相挺 職奔向前」活動限量保溫便當袋及摸彩券，還有機會抽中限量大獎。

今年也邀請到松下電材、特力屋、光泉牧場、南亞電路板、日月光半導體、中華精測、友達光電、科達製藥、永豐餘、王品集團、台灣玻璃及美廉社等60家知名大廠，釋出電機工程師、生管工程師、品質管理人員、電子採購人員、電機保養員、設備助理工程師、應用工程師、網路管理工程師、會計管理師及儲備店長等超過2000個多元工作職缺，協助民眾就業媒合，讓民眾都能找到屬於自已心中理想的「好頭鹿」。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署也一起合作展示「創業鳳凰市集」專區，特地邀請8家優質的新創企業主進行微型創業成果展示，藉由新創企業主展出自家產品，讓與會的民眾可以體驗獨特創意小物及特色商品，更加瞭解微型創業的內容，一起共同推廣桃園在地優秀創業團隊的產品與服務。

相關活動訊息可搜尋「一鹿相挺 職奔向前」官方網頁、勞動局FB粉絲專頁或桃園市政府就業服務處官網瀏覽最新消息，整體活動內容包羅萬象，提供民眾一個好吃、好玩、好充實的精彩假日。

(中時 )