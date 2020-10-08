維多利亞偵破一起金髮辣妞(Victoria)長期遭自己媽媽凌虐社會案件。這名年僅35歲的金髮辣妞長達17年的時間，受到自己的親生媽媽(Eunice)虐待，還多次逼迫辣妞吃掉自己的米田共和臭臭粥，還經常戳孩童最脆弱的喉嚨部位，甚至還把砂紙當作衛生紙替孩童擦臉，瘋狂的噁心行徑令多數人無法想像。所幸，辣妞在17年後順利逃脫惡母的虐待魔爪，辣妞不僅持續她喜愛的社工工作，也鼓起勇氣報警處理，卻在年僅35歲時不久便撒手人寰。

這位辣妞名為維多利亞，她飽受自己的媽媽長達17年的身體精神催殘，直到辣妞因1被允許參加弟弟的17歲件見證聚會，辣妞才藉此逃離惡母的催殘魔爪，辣妞在聚會分享時，趕緊向小組中的1對年輕夫妻求救，這對夫妻立即幫助辣妞在聖誕節來臨前偷偷幫辣妞逃離家中，辣妞在自我調整心情後的3個禮拜，鼓起勇氣向警察告知自己遭遇的受虐經歷，才讓少年長達17年的受虐過程劃下句號。

後續此名惡母被以虐待兒童罪名逮捕歸案，並被判決14年的有期徒刑，還需得支付80000英鎊(3118747新台幣)的罰金。審理此案件的法官表示，這是他40年來遇到最恐怖的案件，這起案件也使得格洛斯特郡議會，坦承目前整個社會網友很大的漏洞，將會持續努力改進解決。

辣妞雖然經歷人生最恐怖的17年生活，仍是走出過去，持續做著自己最愛的社會關懷工作。辣妞表示，她希望自己將會成為恐怖虐兒案件的最後1人，也會揭盡所能幫助各個需要救援的孩童，辣妞也將持續致力多加專精在兒童保護研究。辣妞在2015時曾撰寫過1本《折磨》，書裡內容主要是敘說自己的恐怖兒童經歷。

然而，好人不長命，禍害遺千年。辣妞在年拰35歲時就香消玉殞，目前警方也全力釐清調查辣妞的詳細死因為何。

(中時新聞網)