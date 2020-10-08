美國副總統候選人辯論會7日登場，由現任副總統彭斯對戰民主黨副總統候選人賀錦麗，根據CNN即時民調顯示，約六成選民認為賀錦麗的表現勝出，近四成選民認為彭斯表現較佳。

據CNN即時民調顯示，59％的選民認為賀錦麗獲勝，約有38％的受訪者認為彭斯在辯論會的表現較好。

民調結果大符合選民在辯論會前的預期。根據辯論會前的民調顯示，61％的受訪者認為賀錦麗的表現將優於彭斯，36％的選民預期彭斯獲勝。

賀錦麗在辯論會的表現提升觀眾對她的支持度，民調顯示，辯論會前56％的選民對賀錦麗抱持正面觀感，會後提升至63％。選民對彭斯的支持度在會前和會後皆保持在41％。

值得一提的是，在首場總統候選人辯論會後，觀看副總統候選人辯論的多數選民表示，並未改變心中的支持對象。55％的受訪者表示，辯論會不影響自己要投給誰。

為時90分鐘的辯論會在猶他大學舉行，彭斯與賀錦麗就新冠肺炎、經濟、稅務、副總統職責，與最高法院等議題相互攻詰辯論。

彭斯會中捍衛川普總統對疫情的回應，稱川普內閣已經採行民主黨總統候選人拜登的部分抗疫措施，指稱民主黨的防疫計畫「有點像是抄襲」，暗諷拜登1998年投入總統選戰，引用英國政治家的演講內容，卻未指名出處。

賀錦麗指稱川普處理疫情不當，讓他「喪失連任資格」，彭斯回應「川普將美國人民的健康放在首要」。

至於經濟方面，彭斯表示2021年將是「美國史上經濟最繁盛的一年」，並指稱拜登想利用加稅逆轉川普內閣的經濟成果。

賀錦麗表示拜登不會向年薪40萬以下的民眾加稅，指稱川普將起始於歐巴馬內閣的經濟復甦功勞攬在自己身上，而當時由拜登擔任副總統。

(工商 )