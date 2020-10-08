大台中不動產公會今（8）日舉辦第六屆公益理事長盃高爾夫球賽。為鼓勵社會大眾支持偏鄉學校，大台中不動產公會與同業拋磚引玉，今日捐款10萬元給台中市和平國中，期望社會大眾對偏鄉學校的教育投入更多關注。

大台中不動產公會理事長王至亮表示，舉辦球賽的用意，是希望大家在打拼事業的同時，也能重視自己的身心靈健康，多走出戶外與大自然的律動結合，照顧好自己的健康，進而蓋出適合人們且有溫度的房子，在打球的同時，同業互相交流，激起不一樣的想法，互相學習彼此的優點及解決問題的最佳方法，一同打拼更好的未來。

為了使公益高球賽活動更加有意義，在不浪費經費的情況下，同時對偏鄉學校給予支持鼓勵，大台中不動產公會與同業拋磚引玉，捐款10萬元給台中市和平國中，讓社會大眾對偏鄉學校的教育投入更多關注，給予產學合作的機會，激發對偏鄉學校教育的重視。

王至亮表示，大台中不動產公會希望因這次的公益理事長盃而為社會帶來善的漣漪，希望大家一同發揮螞蟻雄兵的力量，100元不嫌少，500元恰恰好，一起為偏鄉教育盡一份心力，讓愛延續下去，成為共享、共好、共榮的美好社會。

(工商 )