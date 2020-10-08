台新銀行8日在網站公告「裕國公司公開收購應賣仟股以下投資人權益維護和解申請」，強調願意對參與公開收購的小股東進行補償，補償金額為參與應賣當日收盤價與公開收購價19元間的價差，符合資格的裕國小股東，可在10月12～16日期間內，檢附相關資料以郵寄方式，向台新股務代理部提出補償申請。

由久裕國際投資公司所提出的裕國冷凍冷藏公司（8905）公開收購案公開收購期間於9月30日屆滿，然而收購期間投資人反應踴躍，原預定最高收購數量為10,750仟股，到截止日共計約有19,880仟股應賣，而其中屬於1千股以下的優先應賣股數，就超過13,300仟股，成為國內首宗優先應賣股數超過預定收購股數的公開收購案件。

台新銀行表示，由於參與應賣小股東質疑此案對外揭露的資訊有欠週全，面對小股東所提出的質疑和不滿，台新銀提出解決方案，補償金額為參與應賣當日收盤價與公開收購價19元間的價差；並在官網公告方案內容，符合資格的裕國小股東，可在10月12～16日內，檢附相關資料以郵寄方式，向台新股務代理部提出補償申請。

台新銀行表示，本次承辦裕國公開收購案，是國內首宗優先應賣股數超過預定收購股數的公開收購案件，這也是國內首宗公開收購案受委任機構因應賣小股東異議，而進行補償的個案，此案也算是讓其他承辦公開收購案的受委任機構上了一課，對台新銀而言，能夠快速、正向的回應市場小股東所提出的不同意見，具體作為也展現優質企業應有的高度。

(工商 )