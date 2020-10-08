美國總統川普表示，在阿富汗的所有美軍，都應該「在聖誕節前回家」，意思顯然是全部撤出。然而這段話是在他的國家安全顧問，早先表示華盛頓將在明年初之前將駐留阿富汗的部隊減少到2500人之後，所以尚不知川普所說的是個人意見，還是確定政策。

路透社報導，美國談判代表與塔利班在2月達成的一項具有里程碑意義的協議，主要內容是外國部隊(包括美國)將在2021年5月之前離開阿富汗，以換取塔利班不再進行恐怖攻擊的保證，塔利班同意與阿富汗現行政府搓商永久停火和權力分享的相關議題。

川普在最近幾年，一直把減少國際駐軍、使美軍返鄉做為主要的政策方計，他和其他官員曾表示，美國將在11月左右，將駐阿富汗的美軍數量，減少到4,000~5,000人。如果阿富汗的情況更為改善，進度還能更快。

昨天，川普在推特上說：「我們應該讓在阿富汗服役的勇敢美軍們返國渡聖誕節。」但目前尚不清楚這是確定的命令，或只是他在表達長期以來的願望。

川普正在尋求連任，他相信讓美軍趕緊返家，是爭取軍人選票的高招。

塔利班在2001年遭美軍擊敗，被驅逐出喀布爾，但是他們仍然在鄉村與邊遠地區有極大的勢力，並且一直以恐怖攻擊為段，試著驅逐美國為首的外國部隊。顯然塔利班對川普的評論會相當樂觀其成。

塔利班發言人內姆（Mohammad Naeem）在一份聲明中說，美國總統的聲明「是執行《杜哈協定》的積極作為」，他指的就是2月份的簽署的協定。

但是美國與塔利班的談判並沒有喀布爾政府的參與，所以喀布爾政府一直都很不放心，官員希望美國不要倉促撤軍。主要是擔心此舉進一步削弱阿富汗政府與塔利班的談判，因為塔利班直到近日，仍然不斷的向阿富汗正規軍、安全單位、警察，以及喀布爾平民發動自殺式攻擊。

儘管就撤軍達成了協議，塔利班與阿富汗政府之間也進行了會談，但戰爭並未顯示出結束的跡象，在最近的衝突中，數十名阿富汗士兵和塔利班戰士在衝突中陣亡，數十名平民也喪生。

美國的阿富汗戰爭，源於2001年的911事件，塔利班與蓋達組織勾結，蓋達首領賓拉登挾持美國客機衝撞世貿大樓與五角大廈，引爆了長達20年的反恐戰爭，其主要戰場在伊拉克與阿富汗。

(中時新聞網)