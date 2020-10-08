板橋郵局副局長沙姍姍（中）及三峽郵局郵務稽查王炳杰（左）一起合送民生物資給好日子大平台，由許秀能代收。（許哲瑗攝）

三峽郵局郵務稽查王炳杰在送信之餘，關懷獨居長輩及身障朋友，他和一群志同道合的朋友成立「鳥人愛心會」，經常幫助弱勢並認養3個教養機構，一些宮廟受到感動，將普渡物資交由他處理，板橋郵局得知消息後，再加碼捐贈，8日上午將一批民生物資捐給「新北市好日子愛心大平台」。

今年58歲的王炳杰，民國80年考上郵務士，曾在大溪、三峽郵局送信件，有時到收件者家中會看到一些獨居或身障弱勢，因此在民國84年和10幾位志同道合的朋友藉由聚會集資，幫忙一些弱勢家庭，或到機構慰問，後來有了手機Line群組，就以送信的鴿鳥為名，取名為「鳥人愛心會」，目前有68位成員。

曾有一名身障的潘小姐坐輪椅到郵局交寄包裹，王炳杰見狀主動趨前幫忙，潘小姐獨居加上身障，平時靠人訂購販賣一些堅果或零嘴等，生活清苦，愛心會持續關懷，甚至在她生病住院時幫忙醫藥費，直至去年往生為止。

王炳杰長年關懷獨居長輩和弱勢，今年初還受到總統在「郵政員工關懷獨居長者績優楷模大會」中表揚。他的事蹟逐漸為外人知悉，有4家宮廟在中元普渡過後，主動將普渡物資交由他轉贈。

板橋郵局副局長沙姍姍表示，郵局長期關懷孤苦失依老人，落實獨居長輩關懷服務，平時即會贈送物資慰問，這次三峽郵局郵務稽查王炳杰結合愛心會及宮廟共同捐贈，板橋郵局也共襄盛舉，加碼贊助提供民生物資，希望透過平台的媒合，造福更多弱勢族群。

代表受贈的社會局副局長許秀能表示，這是板橋郵局第5度捐贈物資給好日子愛心大平台，也非常感謝王炳杰郵務稽查熱心地結合資源，大平台從去年6月開辦，截至今年8月底已媒合物資及捐款合計10億308萬5,325元，超過205萬人次透過平台的幫助受惠。

(中時 )