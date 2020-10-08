文策院與Netflix在今（8）日舉辦國際劇本工作坊，是Netflix首次在台聯名舉辦培訓課程，由Netflix國際原創作品創意人才投資總監克里斯多福．麥克（Christopher Mack）擔任講師，透過線上視訊，與國內資深編劇分享創造及記錄劇本點子的好方法，編寫並製作出以人物導向的優質戲劇。

克里斯多福．麥克曾領導「華納兄弟工作室」長達10年，提供編劇和導演課程，培育將近100名編劇、50名導演，在當今知名電視節目中嶄露頭角。

文策院院長胡晴舫表示，期望透過與Netflix合作，擴展台灣原創內容更大的國際市場，與國際產業鏈攜手為全球觀眾服務。文策院與Netflix的首次合作由人才培訓開始，後續將規劃更深入的互利方案，就影視內容開展全面合作。

Netflix內容採購經理張晨表示，在串流媒體興起的時代，Netflix透過全球經驗及專業知識積極協助、支持臺灣編劇人才，打造截然不同的故事內容及表現手法，近期Netflix即宣布續訂《誰是被害者》第二季。

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