網友貼出兒子在櫃檯等待養樂多結帳的可愛的身影。(圖翻攝自臉書社團爆廢公社)

超商提供多樣化的服務，讓民眾生活更加便利。今(8)日一名人妻帶著兒子到超商轉帳，怎料她一轉頭就發現兒子不見蹤影，後來在櫃台看見兒子已拿好養樂多準備結帳。這也讓她笑說，「終於知道為什麼超商的養樂多都放這麼低了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片分享，當時她帶著兒子到超商準備進行ATM轉帳，當她結束手上的事情後，回頭卻不見兒子身影，隨後才在櫃台發現，兒子手上已拿好一罐養樂多等待結帳，讓她不禁笑說「終於知道為什麼超商的養樂多都放這麼低了，完全符合小小孩的身高啊！」

原PO也補充說明，自己兒子目前1歲9個月，他並不是當下拿到養樂多就開來喝，「還知道要等店員叔叔刷完條碼才可以拿。」貼文發出後吸引近7千人按讚，網友也表示「很棒，還知道要等結帳」、「很乖的孩子，看過太多還沒結帳就直接開喝的，這真的教得很好」、「一切都是便利商店的套路」、「糖果也是放在邪惡的位置QQ」、「真的！處處是陷阱，我兒子女兒也是。我領個錢，多多已經拿在手上了」。

而關於超商物品擺放的高低，就有網友分析，「其實一方面來說，低放的商品通較重、需要保冷，因為冷空氣都往低處流。不過小朋友愛的物品放低也是策略之一，尤其是糖果架。而放高的是騙大人的，低的是騙小孩的」。

(中時新聞網)