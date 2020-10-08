樂天桃猿昨晚臨時更改先發投手，由本土投手萬昭清生涯初先發，來取代原本的洋投卡本特迎戰中信兄弟，此戰猿隊前2任投手都是今年剛上一軍的菜鳥，萬昭清、張喜凱合計丟出9保送，最後兄弟靠岳東華滿壘時的清壘安打，以8比5奪勝，兄弟在全年勝率至少前2，確定能進總冠軍戰。

桃猿臨時更換先發，外界認為是為了要拱兄弟拿到上、下半季冠軍，來爭取打季後挑戰賽的險招，萬昭清今年才上一軍，有3場中繼經驗，今日先發對上兄弟，主投3局就用了82球，被敲5支安打，不過也送出6次保送，控球不太理想，失掉4分後退場。

不過兄弟投手也出狀況，雷艾斯9月20日才對猿隊丟出完封勝，不過前一場先發手肘出問題，僅丟2場狂失8分，今天狀況也不佳，2.1局被敲5安、失3分退場，前3局萬昭清還沒退場，兄弟就換了3任投手。

5局結束猿隊還以5比4領先，兄弟6局下半開啟反攻，王威晨安打後，張志豪、周思齊保送形成滿壘，張喜凱又對江坤宇丟保送，兄弟輕鬆將比數追平，接著岳東華敲出右外野方向清壘的二壘打，3名跑者全回本壘得分，兄弟此局以8比5逆轉，張喜凱生涯初後援，送出生涯首K，不過3局被敲4安、3保送，失4分。

兄弟由廖乙忠中繼3.1局，以及鄭凱文、吳俊偉各撐1局，最後則有李振昌關門，以8比5贏球，全年勝率淘汰統一獅，兄弟至少會在前2，在已經取得上半季冠軍的前提下，兄弟保證能打總冠軍賽。

(中時 )