波蘭19歲好手思薇雅蒂（Iga Swiatek）在2020年法國網球公開賽打出夢幻般的表現，也是她個人生涯在四大賽最佳成績，今天晚間她於4強賽6比2、6比1擊敗阿根廷女將波多若絲卡（Nadia Podoroska），成為81年來第一位打進法網決賽的波蘭女網選手。

前一場賽後思薇雅蒂跟媒體分享自己對西班牙「紅土之王」納達爾崇拜之意，透露自己成長時期就一直很欣賞納達爾，也只看他的比賽，「納達爾是我最欣賞的球員，也是我更小的時候唯一會看的球員。我真的很喜歡納達爾，祝他一切順利，今年可以再拿下一座法網冠軍。」

除了崇拜的球員是網壇大名鼎鼎的A級球星，思薇雅蒂常聽的歌也是非常經典，還是比她年紀還大的搖滾樂團「槍與玫瑰（Guns N’Roses’）」的「歡迎來到叢林（Welcome to the Jungle）」，理由是這首歌為她帶來勝利，她說：「我現在還是會聽『槍與玫瑰』的『歡迎來到叢林』，因為我想維持我的例行公事，其實我也想換歌聽，畢竟每天重複聽同一首歌會膩，但現在我還是會繼續聽這首歌，我想繼續贏下去。」

(中時 )