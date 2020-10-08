在新冠肺炎疫情為全球帶來生離死別衝擊的幽暗時刻，瑞典學院選擇將2020年諾貝爾文學獎頒給了77歲的美國詩人露伊絲．葛綠珂（Louise Glück）。歐美詩評普遍認為，葛綠珂的詩由於關注生活中的傷痛經驗，往往被認為黑暗而蒼涼，然而在幽暗的文字之中，卻能獲得寬慰，看到光明與力量。

2020年諾貝爾文學獎在台灣時間8日晚間7點揭曉。瑞典學院透過電話轉告葛綠珂這個好消息，並表示她聽起來十分驚訝而喜悅。評審團表示，葛綠珂的作品帶有無庸置疑的詩意之聲，樸實而美麗，讓個體的存在也能具有普世性。諾貝爾文學獎評審主席安德斯．奧爾森也認為，「藉由詩，葛綠珂探求夢想和妄念消逝之後所剩的殘餘，與自我的想像對峙。」

詩人陳育虹就在葛綠珂的普立茲學獎得獎詩集《野鳶尾》譯後記中表示，「詩是葛綠珂用來抵擋厄運、痛苦與恐懼，找到生命『剎那即永恆』的意義，以及與之協商、得到救贖的歸依。」

詩人崔舜華表示，葛綠珂在《野鳶尾》中大量使用植物的意象，談的卻是人際之間最殘忍之事，「例如冷漠、背叛、離別與生死，她把這些殘忍與殘酷，埋在最溫柔的泥土裡，彷彿把傷害經驗放到自然之中，就可以被寬慰了。當語言不足以承擔傷害，就往自然的、非人造的事物尋找真實。」

一般認為，葛綠珂文字精準而敏銳，藉由作品傳達女性的聲音，帶出豐富的女性生命經驗，更試圖與古典神學結合，借喻希臘羅馬神話中的角色，讓詩的意義更深遠而寬廣。她的作品主題圍繞童年與家庭生活，談論孤獨與人際關係，也持續探索自我的苦痛，以直接的文字和詩意的風格，帶領讀者踏上一條探索內在最深刻、私密而幽微的情緒之路。

葛綠珂出生於1943年美國紐約市，匈牙利猶太後裔。在1968年創作首部作品《第一個孩子》（Firstborn），很快地被公認為美國當代詩壇備受矚目的詩人，曾獲普立茲文學獎、國家圖書獎等獎項，也是美國國家桂冠詩人，目前在耶魯大學授課。

不過雖然葛綠珂被公認是美國當代最有才華的詩人之一，她卻十分低調，鮮少在鎂光燈下露面受訪。根據《衛報》報導，她在2003年獲得美國桂冠詩人榮譽時，曾表示對於增加讀者不感興趣，反而希望她的讀者可以「少少的，但充滿熱情」。

諾貝爾文學獎近年經歷多次爭議，包含2016年將文學獎很不傳統的頒給了美國搖滾歌手巴布狄倫，2018年獎項則因瑞典學院的性侵醜聞，罕見停頒奬項一次。2019年雖然一次頒發2018年和2019年度兩個獎項，卻又將2019年的文學獎頒給成就傑出但有道德爭議的奧地利作家彼得．漢德克，引起眾多討論。

今年諾貝爾文學獎將獎項頒給女詩人葛綠珂，也讓她成為1993年的美國黑人女作家童妮．莫里森之後，27年來第一位獲得諾貝爾文學獎的美國女作家。葛綠珂也是第16位獲得諾貝爾文學獎的女作家。如果巴布狄倫不算詩人，在此之前，上一次獲獎的詩人是2011年的瑞典詩人托馬斯．特朗斯特羅默。

(中時 )