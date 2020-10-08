美國華為禁令加緊，但全球晶圓代工龍頭台積電的先進製程仍有許多客戶等著補上產能，8日公布的9月合併營收達1275.85億元，再創單月營收新高紀錄，Q3合併營收3564.26億元，超越先前財測目標。對此，台積電在下周法說會上，是否會因應產能滿載的情況，三度提高資本支出達到200億美元，也引市場關注。

台積電在今年7月16日法說會上第二度上調資本支出、來到160～170億美元，但根據台積電8月公告，第四季預算達52.7 億美元，累計過去四季的預算達到242.9 億美元，遠遠超過目前台積電給出的資本支出規模，預料10月15日將登場的法說會，台積電有望第三度調整資本支出。

隨著台積電5奈米製程在蘋果最新一代的iPad Air的A14晶片所採用，預料10月13日登場的蘋果iPhone 12系列也將搭載A14晶片，預料將成為全球首發採用5奈米製程的5G手機，替台積電第四季營運打出第一槍。

第四季在5G應用需求、物聯網以及高效能運算(HPC)等需求提高下，包括蘋果、高通、AMD、賽靈思以及聯發科等客戶訂單湧入，華為產能缺口迅速補上，甚至營運目標很有機會超標。

據digitimes報導，台積電近期上調7奈米、5奈米的月產能規模，前者的月產能已經達到13萬片，預計年底將達14萬片；第二季的開始量產的5奈米製程從目前的月產能5萬片逐步提升，預料在2021年上半年將達8~9萬片的月產能目標。

值得注意的是，隨著Sony PS5即將上市，AMD Zen 2架構半客製化CPU，以及RDNA 2架構半客製化GPU，都是採用台積電7奈米製程，由於未能第一時間排入產能，預料將在2021年上半年才開始大量出貨。

至於近期受到市場熱烈追捧的NVIDIA年度大作RTX 30系列，3款皆由三星8奈米製程，原因不出台積電7奈米滿載、三星用價格優勢取得所有訂單，但預料2021年將由部分訂單轉給台積電7奈米製程，預料台積電明年營運也是相當可期。

(中時新聞網)