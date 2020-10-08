美國勞工部8日公布，上周（3日止）初領失業救濟金人數略降至84萬人，但仍維持在相對高水平，顯示在新冠疫情延燒影響下，美國勞動市場復甦速度緩慢，許多人仍然找不到工作。

勞工部數據顯示，上周初領失業救濟人數經季調後約84萬人，較前周（9月26日止）上修後的84.9萬人減少9千人，但高於分析師預期的82萬人。

前周續領人數從前一周的1,197.9萬人降至1,097.6萬人，優於路透社訪調經濟學家預期的1,140萬人，顯示許多家庭仍依賴失業救濟金維持家計。

(工商 )