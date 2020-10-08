美上周初領失業救濟略降至84萬人 仍高於預期 22:592020/10/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部8日公布，上周（3日止）初領失業救濟金人數略降至84萬人，但仍維持在相對高水平，顯示在新冠疫情延燒影響下，美國勞動市場復甦速度緩慢，許多人仍然找不到工作。 勞工部數據顯示，上周初領失業救濟人數經季調後約84萬人，較前周（9月26日止）上修後的84.9萬人減少9千人，但高於分析師預期的82萬人。 前周續領人數從前一周的1,197.9萬人降至1,097.6萬人，優於路透社訪調經濟學家預期的1,140萬人，顯示許多家庭仍依賴失業救濟金維持家計。 (工商 ) #略降 #許多 #上周 #初領失業救濟 #仍高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又貴又難用 南韓超過50萬人棄5G改用4G服務 11:212020/10/08 科技 9月出口連三紅 陸港市場金額創次高 04:102020/10/08 產業財經 被動元件廠出運 興勤、今展科9月營收創單月新高 18:202020/10/08 財經 聯電爆天量破30元 登32.2元創16年新高 14:582020/10/08 財經 晶圓雙雄領漲大盤 台股早盤站上12,800點關卡 09:192020/10/08 財經 白紗重機妹霸氣過彎 雪乳呼之欲出網掀暴動 15:372020/10/08 搜奇 10月合約價喊漲 EG三雄營運有撐 04:102020/10/08 證券．權證 川普提新紓困案兩黨願意談 美股早盤小漲百點 21:572020/10/08 財經 《半導體》世界先進9月營收雙增 Q3季增1.42％再創新高 15:572020/10/08 財經 操盤心法－台股重返月線之上，個股表現為主 04:102020/10/08 證券．權證 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 不怕華為沒了！大客戶產能塞爆 台積電投資有望大動作 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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