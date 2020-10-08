美國總統川普感染新冠病毒住院，醫療團隊以抑制病毒複製的新藥「瑞德西韋」、生技公司Regeneron的雙抗體雞尾酒藥物（REGN-COV2），並搭配類固醇「地塞米松」等治療，川普成全球首位使用這種雞尾酒療法的「白老鼠」，Regeneron

股價也水漲船高。但在川普盛讚該療法很讚之際，現在卻爆出，該公司執行長史萊佛（Leonard Schleifer），是川普的高爾夫球友，他早在5月就與川普討論過該公司這項正在研發中的實驗性藥品。

據英國《衛報》報導，史萊佛是紐約州布萊亞克里夫莊園市的「川普全國高爾夫俱樂部」會員，川普多次以小名「蘭尼」（Lenny）稱呼史萊佛，加上川普幾乎獨家拿到大多數美國人都無法取得的實驗療法，更讓外界對雙方的關係存疑。

在新聞披露REGN-COV2用於治療川普，且川普也宣布全國民眾都可「免費取得」該藥後，Regeneron股價水漲船高。

除了提供未通過的實驗藥物給川普，Regeneron也接觸拜登陣營，告知該公司可透過「恩慈使用」（compassionate use）方式提供拜登REGN-COV2。紐約大學朗格尼醫學中心助理教授貝特曼-豪斯怒批，這種推銷尚未經證實產品的行為已經踩線，違反食品暨藥物管理局（FDA）規定。

(中時 )