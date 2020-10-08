基隆市安樂區樂利三街於8日下午4點50分驚傳有名年約38歲從事保母工作的林姓女子，照顧7個月大男嬰時，僅在餵奶、哄睡後，短暫到屋內其他房間忙碌片刻，之後再返回時，就發現男嬰吐奶嚴重、呼吸漸漸微弱，隨即播打119求援，不過男嬰在送醫急救後，仍宣告不治。

據了解，林女是有證照的合格保母，這次是在基隆市樂利三街某民宅照護男嬰，她向警方指出，自己當時餵奶240CC，與平時無異，便將男嬰哄睡，自己去做其他事，等到回來查看男嬰狀況，才發現男嬰吐奶嚴重、幾乎沒有呼吸，自己當場替男嬰施作CPR後，立刻通知救護人員前來救援送至基隆長庚醫院搶救，經急救男嬰仍在晚間6點多宣告不治。

警方指出，在接獲通知時，救護員已立即將男嬰送醫，不過經過院方急救仍回天乏術，而醫院發現，男嬰口鼻附近都有溢奶情形，初步研判是窒息身亡，轄區警方已通知家屬，並介入調查，希望趕緊釐清男嬰死亡原因。

(中時 )