基隆旭川河口將打造親水平台，將火車站到港口完美融合。（吳康瑋攝）

基隆旭川河口將打造親水平台，將火車站到港口完美融合。（吳康瑋攝）

基隆市政府為推動市港再生，以港、城、丘的理念規劃延伸海洋廣場，在旭川河口打造親水平台，於8日舉辦山海坊造計畫開工典禮，市長林右昌受訪指出，明年9月完工後，可從西岸城際轉運站經海洋廣場銜接東岸豎梯到主普壇，整個基隆將有翻天覆地的改變，更完成國家門戶的第一步。

林右昌指出，基隆現正經歷50年來最大的城市改造計畫，過程中實踐地方政府主導城市發展，透過與中央的全面協作完成城市改造，把基隆港岸、水際空間「解嚴」，讓基隆這個的城市的格局有煥然一新的改變。

林右昌指出，這項工程要在旭川河口增建人工平台，把海洋廣場增大銜接到東岸和未來的郵輪廣場，外地遊客日後從西岸經過基隆火車站、城際轉運站出來，步行經國門廣場、海洋廣場，銜接郵輪廣場，無縫接軌地到達郵輪旅客大樓，他強調說，「希望之丘」地標豎梯，整體工進微幅超前，10月中將進行第1根鋼構組立，今年底可以看到結構面貌，預計明年6月底前完工啟用。

都發處長徐燕興指出，第1期工程總經費新台幣7450萬元，預計明年9月完工，第2期將再投入1億8千萬元，再延伸到正在整建的東岸郵輪中心，打造東岸「郵輪廣場」，市府還有規劃第3期工程，興建銜接市民廣場與東岸郵輪廣場，跨越中正路的鋼構大橋。

(中時 )