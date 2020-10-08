針對民進黨晚上在臉書發文「嬰幼兒食安，民進黨立委來把關！」稱民進黨提案已涵蓋國民黨立委提案內容，國民黨文傳會晚上在臉書粉專回嗆「民進黨強調自己的提案更完整，就是假消息！」指民進黨提案中，未要求對「校園使用瘦肉精豬、牛肉的供應商」訂罰則，也未要求「衛福部赴美國查廠」，更沒禁止居家式托育場所使用瘦肉精肉品，完全輕忽2萬6千名嬰幼兒健康，抹黑在野黨。

國民黨也漏夜發動新攻勢，製作「民進黨冷眼旁觀，忽視孩子的健康」新圖卡，先前在教育文化委員會決對藍委林奕華等人提案的8位綠委（范雲、吳思瑤、賴品妤、張廖萬堅、黃國書、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華），以及兩度在衛生環境委員會否決藍委蔣萬安提案的7位綠委（蘇巧慧、洪申翰、邱泰源、黃秀芳、莊競程、陳瑩、楊曜），再加上缺席衛環委員會表決的綠委劉建國，共計16位立委設計圖卡。

黨務人士說，這些圖片將在網路廣傳，也評估製布條或看板到相關立委的選區吊掛，廣為選民周知。

國民黨說，民進黨強調自己的提案更完整，就是假消息！民進黨提案裡面，未要求對「校園使用瘦肉精豬、牛肉的供應商」訂定罰則；民進黨提案未要求「衛福部赴美國查廠」；民進黨提案沒禁止居家式托育場所使用瘦肉精肉品。

國民黨說，林奕華的提案直接寫明各級學校團膳、學生餐廳、校園商店，禁止使用（販賣）含乙型受體素（萊克多巴胺）之肉品及其加工品，並且要求主管機關對違反者「訂定罰則」；民進黨只空泛地說，校園餐飲要標示肉品產地及食材來源透明化，完全沒有禁止使用含瘦肉精肉品的法律條文與制訂相關罰則。如果肉品、加工食品、肉乾零食混入萊豬怎麼辦？民進黨的提案，不但是大開國產肉品倒車，更是在幫混充萊豬的「加工食品」大開後門？

國民黨也說，民進黨的提案只管公私立托嬰中心，忽略居家式托育場所！ 0-2歲嬰幼兒的托育，除了公私立托嬰中心以外，還包括居家式托育場所以及公共托育家園，根據衛福部2019年的統計，公私立托嬰中心收托人數是2萬1917人，但是居家式托育場所的收托人數卻更多，達到2萬5379人，而公共托育家園的收托人數也有828人。

事實上林奕華、蔣萬安的提案，就是把所有托育服務通通納入規範，避免0-2歲嬰幼兒誤食含萊豬的副食品；而民進黨的提案就只是複製貼上「衛福部的主張」，僅針對公私立托嬰中心進行規範。

國民黨強調，民進黨的提案有超過2萬6千名的嬰幼兒無法保障食品安全！民進黨冷眼旁觀，忽視孩子的健康，國民黨必須提醒民進黨，照顧國人健康、打造完善的食安環境，是民進黨對臺灣人的承諾。作為執政黨應把人民的建言完善執行，而非向在野黨噴口水! 抹黑在野黨無助改善食安！

(中時 )