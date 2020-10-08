東北角海岸從瑞芳貢寮到宜蘭頭城一帶，為台灣著名的磯釣場，雖暗藏許多危險，但在東北季風盛行時，脫落的海藻碎屑流入海中，吸引豐富魚群前來覓食，更有「夢幻極品」黑毛魚出沒大咬魚餌，超高的經濟價值，吸引釣客趨之若鶩冒險逐浪，但這幾天因鋒面通過，海面風浪變大，出現奪命瘋狗浪席捲釣客，新北市瑞芳區象鼻岩於8日凌晨2點多就有2名男釣客落海，空勤總隊直升機、巡防艇持續搜救但仍未果。

新北消防局指出，在凌晨2點21分接獲民眾報案指出，有釣客在象鼻岩附近落海，疑在尋覓釣點時，不慎腳滑失足落海，兩人彼此認識，分別為來自台北的27歲的林姓男子及來自竹北的42歲的黃姓男子，凌晨相約到象鼻岩釣魚，一旁民眾發現落海後，立刻通報警消和海巡救援。

據了解，家屬一早趕到現場，焦急撥打2人電話，但始終沒有回應，直到下午5點多，都仍未尋獲2名男子，家屬及到崩潰落淚，相關單位現正持續搜救中，對此，有資深釣客指出，最近吹起東北季風，海面風浪都會變大，也較容易出現瘋狗浪，此時雖然漁獲量也會大增，但不建議新手前往，不然容易發生危險。

(中時 )