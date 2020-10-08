長年從事藝術教育的南飄夫妻李思華（右）、黃靜宜（左），近日在恆好畫廊策展《看見》，盼藉由天馬行空幫孩子留個紀錄，也替大人紀念那逝去的純真。（謝佳潾攝）

長年從事藝術教育的南飄夫妻李思華（左）、黃靜宜（右），近日在恆好畫廊策展《看見》，盼藉由天馬行空幫孩子留個紀錄，也替大人紀念那逝去的純真。（謝佳潾攝）

長年從事藝術教育的南飄夫妻李思華（右）、黃靜宜（左），近日在恆好畫廊策展《看見》，盼藉由天馬行空幫孩子留個紀錄，也替大人紀念那逝去的純真。（謝佳潾攝）

長年從事藝術教育的南飄夫妻李思華、黃靜宜，發現現今孩子遭受太多束縛與資訊衝擊，早熟成了童年遺憾，因此在恆好畫廊策展《看見》秀出近200件孩童作品，盼藉由天馬行空幫孩子留個紀錄，也替大人紀念那逝去的純真。

李思華、黃靜宜原在台北從事設計，黃還在中輟生機構負責藝術治療，但因李太愛恆春，所以5年前南下定居，不過工作沒因此耽擱，2人除繼續接案外，也先後在伊甸基金會協助藝術活動、開設工作室從事藝術教育，此讓沒孩子的他們格外了解孩子需要什麼。

「一不留神，青澀單純的眼光就被偷走了。」李思華指出，現今資訊爆炸又傳遞快速，孩子學得快但也失去地多，3、4歲的他們應是童言童語、天馬行空想像世界，但在3C產品衝擊以及不能輸在起跑點的壓力下，早熟看待一切，失去做夢本能。

夫妻倆不捨孩子被囚在充滿催熟劑的果園，5年來藉由「旅行藝術」激發他們天真的創造力，介紹荷蘭時讓孩子畫出心中的風車，講到米蘭時則設計出自己的衣服，而認識藝術大師時能在名作品上加上自有特色，還有看到北極熊時畫出環保印象的畫。

黃靜宜說，《看見》就是這5年來孩子們給她的驚喜集結，即使是2歲半的孩子也不遜色，不過這兒童創意聯展不僅是為孩子做紀錄，更是替大人重拾童年，並告訴家長別太早侷限孩子的發展空間，能做夢的年紀要好好把握。

(中時 )