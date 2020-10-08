2022台北市長選戰備受關注，民進黨熱門人選、現任基隆市長林右昌動作頻頻，在北北基桃4市長同台前夕，被爆出延攬台北市長柯文哲團隊前發言人林昆鋒加入基市府，被聯想在為角逐台北市長做準備。林右昌8日表示，大家想太多，請林昆鋒是為協助市政宣傳，相信愈多人才加入，對基隆會更好。

台北市長選舉，民進黨被點名人選眾多，包括林右昌、衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、前文化部長鄭麗君、立委吳思瑤、內政部長徐國勇等，其中林右昌除在6日與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦同台外，13日又將針對輕軌議題，與雙北市長再合體。

林右昌表示，大家會問這問題，是因不了解基隆和過去不一樣了，市府各局處的首長都是來自各直轄市和中央的優秀人才，基隆是一個吸引人且可發揮理念的地方，讓非常多高階公務員和政務員，都希望到基隆。

林右昌指出，適逢產發處長林青海榮升國立海洋科技博物館副館長，自己也將人事通盤思考，因此將現任綜合發展處長黃駿逸，調任成為產發處長，且因林昆鋒是他在台大的學弟，認識近10年，因此為讓民眾或各縣市及中央政府了解，近年基隆變得多不一樣，他才特別請林昆鋒擔任綜發處長，幫忙市政宣傳。

林右昌表示，現在的市府團隊為有史以來最好的團隊，愈多人才加入，相信會對基隆更好，基隆雖不是直轄市，但市府團隊真的很棒，已有直轄市和中央政府的水準，像這次談的基隆市港再生標竿計畫和基隆山海城串連再造計畫，就是他執政5年多來，了不起的計畫案。

(中時 )