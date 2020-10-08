陸軍333旅一名董姓少校副營長今天下午在松山搭機前往馬祖北竿時，經過X光機檢查時，被航警發現隨身背包內竟然有一顆7.62公厘步槍子彈，該行少校立刻遭到留置，並帶回航警局台北分局偵訊，並通知憲兵隊到場，該行少校否認子彈是自己的，經過鑑識後，也發現是一顆「訓練用假彈」，軍方目前正調查子彈來源及動機。

據了解，董姓少校是休假前往馬祖遊玩，下午在松山機場搭機，進入機場進行安檢時，航警在X光機螢幕上發現背包內疑似有金屬子彈，當場立刻對背包進行搜查，發現裡面竟然有一顆大顆子彈。

航警當下立刻將董姓少校留置進行搜身，並立刻帶回航警局偵訊。董員這時才向員警說出自己身分，並向員警方喊冤表示，背包是他自己平時所使用，從來沒借給人過，所以根本不知道子彈來源。

警方得知他是軍人身分後，也立刻通知憲兵隊前往協助，經過檢視，發現被查獲的子彈是7.62公厘的「訓練用假彈」，根本無法擊發，軍方獲知後，也立刻通知333旅清查彈藥，清查後發現營區彈藥並未短少。因此目前仍不清楚該枚訓練用假彈的來源。目前該名少校已遭移送地檢署偵辦。

陸軍第八軍團指揮部表示，機步333旅董姓少校休假期間，於今（8）日下午自松山機場搭機前往離島旅遊，為航警安檢查獲攜帶「7.62公釐訓練用假彈」乙顆，全案刻由臺北地檢署偵辦釐清中。

第八軍團指出，該訓練用假彈係提供部隊平時裝填訓練用，無法擊發，不具殺傷力。對於本案肇生，本部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合檢警調查釐清，倘涉不法，將依法嚴懲不貸；另將全面檢討、端正軍品管理紀律，以杜絕類情。

(中時新聞網)