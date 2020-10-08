美國海軍部長肯尼斯‧布雷斯溫特(Kenneth Braithwaite)宣布，第一艘FFG（X）新世代飛彈巡防艦將被命名為「星座號」(USS Constellation)，舷號FFG-62，從此同型艦都會稱為「星座級」。

美國海軍學會(USNI)報導，布雷斯溫說，星座號絕對是個好名字，早就美國建國初期，喬治·華盛頓親自選擇了「星座」這個名字，定為當年的一艘3桅風帆軍艦。因此，他選擇這個名字，就是為了重振美國海軍的自豪感和文化。

在美國歷史上，第1艘星座號是戰爭部長蒂莫西·皮克林（Timothy Pickering），向華盛頓提交將要建造的護衛艦的10個名字之一，華盛頓當相當喜歡這個名字，他曾說星條旗上的星星，就像是美國正在編輯新的星座。

第2艘定名為星座號的軍艦，是1854年下水的另一艘3桅風帆軍艦，它於1933年才退役，此時早已是鋼鐵軍艦的時代，這艘星座號目前被保存為馬里蘭州巴爾的摩港，是美國國家歷史地標。

第3艘星座號是小鷹級航空母艦(KittyHawk Class Carrier)的2號艦，舷號CV-64，參與過越戰與第2次伊拉克戰爭。

回頭說FFG(X)，也就是新一代的星座號，它安裝有3面相控陣雷達與足夠數量的Mk 41垂直發射器，能夠獨立進行完整的防空與反艦、制海，也可作為航艦打擊群的成員，它也具備最新版本的神盾戰鬥系統「基線10」，因此絕對可以稱為小型神盾艦。

最大的好處是部署彈性，全長151公尺，排水量6700噸，在造價與維護成本上，都會比9200噸的伯克級來的低，因此可大量製造與快速部署，美國海軍計劃建造20艘，星座號計劃於2026年交付。

星座號做為首艦，為何舷號是FFG-62?因為這是接續上一代的派里級巡防艦，最後一艘派里級是英格拉姆號(USS Ingraham)，舷號FFG-61。

(中時新聞網)