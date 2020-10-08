滿州民謠館8日晉升為全台首座聲音博物館，以看見、聽見、閱讀聲音等3體驗，讓民眾重新認識曲韻繚繞的滿州民謠，也讓阿嬤們聽見自己的聲音。（謝佳潾攝）

滿州民謠館8日晉升為全台首座聲音博物館，以看見、聽見、閱讀聲音等3體驗，讓民眾重新認識曲韻繚繞的滿州民謠，也讓阿嬤們聽見自己的聲音。（謝佳潾攝）

滿州民謠館8日晉升為全台首座聲音博物館，以看見、聽見、閱讀聲音等3體驗，讓民眾重新認識曲韻繚繞的滿州民謠，也讓阿嬤們聽見自己的聲音。（謝佳潾攝）

滿州民謠館經半年改造後，8日晉升為全台首座聲音博物館，透過蒐集23位滿州民謠阿嬤的人生故事、收錄上百首民謠歌曲，以看見、聽見、閱讀聲音等3體驗，讓民眾重新認識曲韻繚繞的滿州民謠，也讓阿嬤們聽見自己的聲音。

「你聽，尾音繚繞，像行駛山路般一直繞，這就是滿州民謠。」談到滿州民謠，一定要提到人間國寶張日貴阿嬤，她不僅能唱出最道地的滿州民謠，還能精闢地形容它，她說，聽滿州民謠就如同進入滿州鄉一樣，一路山路轉啊轉。

張日貴總是教學生說，民謠是地域性很強的歌謠，細細品嘗詞曲能感受到「地方特色」，如恆春與外界交集多，所以恆春民謠聽起來就較大方、奔放。由此可知，民謠要傳承不僅要唱也要聽，因此民謠館的改造計畫是以「滿州聲音博物館」為主題。

滿州鄉民謠協進會指出，在文化部與鄉公所的支持下，邀請火箭人文化工作室協助重新打造館內設施，而該工作室負責人張彥頡認為，民謠保存不易，因此特地採訪23位滿州民謠傳藝師，並收錄上百首民謠歌曲，以聲音體驗讓大家重新認識滿州民謠。

滿州民謠館重新開館後，除規劃看見聲音、聽見聲音、閱讀聲音等3個體驗區外，還推出「島上寫歌-張日貴紀錄片」觀賞，而開館當天也是紀錄片首映會，片長短短20分鐘，已讓不少民眾感動落淚。

(中時 )