吳亞馨放閃吻男友。(取自吳亞馨臉書)

因為疫情，回不去台灣過生日，沒有家人跟朋友的生日難免覺得失落。你懂⋯所以帶我來廈門過生日，廈門離台灣很近閩南話跟夜市，可以讓我思念家鄉⋯謝謝你如此用心，還幫我生日佈置～未來的日子不知道有什麼考驗⋯但願一起攜手渡過⋯♥️ 由吳亞馨Maggie 發佈於 2020年10月8日 星期四

曾演出《敲敲愛上你》、《記得•我們有約》等偶像劇的女星吳亞馨，近年逐漸淡出演藝圈，轉型當商界女強人。今天是她37歲生日，吳亞馨更在臉書高調放閃，PO出與男友接吻慶生照，胸前呼之欲出的好身材超吸睛。

吳亞馨今晚在臉書PO出多張慶生照，開心寫下「10.8 祝我37歲生日快樂」。照片中的她，穿著粉色細肩帶上衣，胸前豪乳呼之欲出，桌上更擺著2個看起來價格不斐的蛋糕，搭配著滿滿粉紅色玫瑰，不難看出男友對她的用心，也讓吳亞馨感動獻吻。

接著吳亞馨又再度PO文，分享對男友感謝之情，「因為疫情，回不去台灣過生日，沒有家人跟朋友的生日難免覺得失落。你懂…所以帶我來廈門過生日，廈門離台灣很近閩南話跟夜市，可以讓我思念家鄉…謝謝你如此用心，還幫我生日佈置～未來的日子不知道有什麼考驗…但願一起攜手渡過…」。

吳亞馨2019年3月赴杜拜旅遊時，因為一張窗戶自拍照，玻璃倒影出現一位半裸男，引發外界對這名男子身分好奇。隨後吳亞馨也大方向媒體認愛，坦承兩人交往一段時間了，還被爆出男友財力不錯，總是陪吳亞馨出國走透透。

(中時新聞網)