HAPPY GO看好疫情影響民眾消費力留在台灣，再度攜手遠傳friDay購物、momo購物網及松果購物3大電商推出超殺點數回饋，迎戰雙十節連假及百貨周年慶商機。

遠傳friDay購物即日起結合集團2大百貨遠東SOGO與遠東百貨，提供專櫃品牌獨家商品直送服務，全站滿5000元再送5000元折價券，11月1日前下單滿額再抽dyson supersonic吹風機，並於10月9、16、23與30日中午12時推出限時20點折10元優惠，即日起至12月31日使用HAPPY GO Pay結帳綁定指定銀行再享消費滿2000元回饋HAPPY GO點數200點，金額累積最高可回饋5500點。

momo購物網搶搭國慶熱潮也與HAPPY GO推出「雙十生日慶」，即日起至10月10日凡以點數折抵消費就送HAPPY GO點數10點，累計兌點達指定門檻再抽高額點數，最高可獲得1萬點，新客綁定首購再抽萬元頂級掃地機，搭配全站「整點搶紅包」及「天天送10萬」活動，讓卡友買好買滿。10月底前另有新客獨享的「Hello閨蜜購物節」，主打限時綁定就送20點，滿額再送200點及萬元好禮。

松果購物推出「國民狂歡節」，專區商品86折起，10月12日前使用點數折抵消費贈HAPPY GO點數40點，全館點數折抵無上限，點數累兌滿額有機會得到1010點；10月31日前另享新客限定活動，活動期間凡綁定連結HAPPY GO立即贈20點，首次消費兌點再送100點。

(中時 )