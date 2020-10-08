民進黨副祕書長林飛帆2012年反對瘦肉精，今天針對國民黨質疑他擔任民進黨副祕書長成了瘦肉精倡議者，回嗆「口水仗」並稱「在符合國際codex標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放」。國民黨前主席朱立倫辦公室發言人凌濤晚間透過臉書發文，直言「2020的林飛帆，應該向2012的林飛帆道歉」、「把別人檢驗都當成『口水仗』，如此傲慢，這就是你想為台灣開放政治帶出的新氣象？」

「當了副秘書長的林飛帆變了。」凌濤指出，林飛帆當年抗議馬政府，根本隻字未提國際Cdex標準，全力反對含有「瘦肉精」肉品，痛批「牛豬分離說法根本是狗屁，」可見他對美豬的厭惡，如今拿國際標準出來擋，根本是硬扯。

凌濤表示，若要談國際標準Codex，林飛帆為民進黨的開脫之詞是「政府符合國際Codex標準」，並且有「國際經貿『新情勢』需要」，就應該開放美豬進口。但事實上，美豬議題自2012到2020今天，不僅國際Codex標準沒有變、美國貿易署對BTA、FTA立場沒有變、國務院對台美復交態度也沒有變！

他表示，「聯合國國際食品法典委員會CAC」（Codex）在2012年7月5日就通過萊克多巴胺的殘留標準，牛豬肌肉、脂肪殘留量是10ppb（肌肉及脂），當時民進黨在7月6日還強硬要求馬政府要把「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」十六字箴言入法，政府順應協商，7月26日立法院會上通過《食品衛生管理法》修正案，就以國際標準Codex牛肉肌肉10ppb為基準，這個標準至今沒改變過，歐盟從2012 年至今也還是沒有開放瘦肉精的肉品。

至於林飛帆聲稱的「國際經貿新情勢需要」，凌濤反批「實質台美關係根本沒變」！負責自由貿易協定（FTA）談判的美國貿易代表署（ USTR）賴海哲至今對「雙邊貿易協定（BT）或台美經濟對話」低調仍未表態，冷處理不隨台灣政府起舞，蔡政府交出了美豬進口，卻沒有見到宣稱的經濟成果；台美復交，外交部長吳釗燮自己都說了，「不會追求跟美國恢復邦交」所以，到底新情勢，「新」在哪裡？

「大家都沒變，變得只有你民進黨，變得只有已經當上副秘書長的林飛帆！」凌濤回嗆林飛帆「把別人檢驗都當成『口水仗』，如此傲慢，這就是你想為台灣政治帶出的新氣象？」

(中時 )