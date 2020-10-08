國民黨高雄市議員方信淵今天質詢民進黨籍高雄市長陳其邁，敢不敢跟前市長韓國瑜一樣發誓「若貪污便放棄假釋關到死？」陳其邁對此回應，選舉結束了。

方信淵今天在議會質詢時表示，陳市長你敢不敢發誓，跟前高雄市長韓國瑜一樣，假如個人、市府團隊，假如貪污的話，敢不敢放棄假釋，永遠關到死，敢不敢發誓。陳其邁則回應：「做為市長、局處首長，恪遵中華民國的法律，嚴守清廉的原則，不能循私舞弊，這是我們宣誓過的，對憲法宣誓。」

面對議員再三追問，陳其邁回說：「我剛剛已經講過我的立場，我們所有的公務人員廉潔，對中華民國憲法已經宣示...」，方信淵直接打斷說：「每個人都有宣示，結果很多都是貪污的。意思說你們敢不敢放棄假釋？有沒有，假如有發生貪污狀況，敢不敢放棄假釋，請市長回答一下，好不好，有這麼困難嗎？」

陳其邁最後回應說：「不喜歡用在過去，選舉已經結束了。」方信淵一連三問：「放棄假釋有這麼困難嗎？團隊放棄假釋這麼困難嗎，這麼清廉放棄假釋有這麼困難嗎？這代表什麼，未來有可能發生，各位議員大家要共同來監督吧。」

(中時新聞網)