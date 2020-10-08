美國「陸軍戰鬥體適能鑑測」(Army Combat Fitness Test, ACFT)10月起正式上路，取代實施已40年的「陸軍體適能鑑測」(Army Physical Fitness Test, APFT)。不過，受到新冠肺炎疫情的影響，陸軍7日宣布2021財年才入伍的菜兵與軍官，其結訓門檻將不納入鑑測結果。

《陸軍時報》指出，此舉讓「初級訓練中心」(Center for Initial Military Training, CIMT)與陸軍其他單位政策同步。目前陸軍高層已宣布，ACFT的鑑測成績僅供軍方參考，要到2022年才列為正式成績，受測者無須擔心測驗結果不利其職涯發展。

ACFT鑑測6大項目

CIMT發言人里德(Megan Reed)表示，新政策適用於CIMT內的所有2021財年入伍的士兵。不論是接受基本戰鬥訓練、高級單兵訓練、一站式訓練(One Station Unit Training)、專業軍官基礎課程，抑或是基礎軍官領導課程(Basic Officer leader Course)的士兵，通通至2022年才將體測結果列為正式成績。

里德強調，儘管受訓人員仍須接受訓練並通過ACFT，但未通過測驗者不會遭受任何不利行政處分。換言之，至2022年正式列為體測成績前，鑑測結果不會成為評量或判斷士兵表現的管理依據。

但對於2020財年入伍的士兵而言，通過ACFT依舊為結訓標準之一。所幸，根據陸軍調整後的ACFT 2.0，許多士兵視為大魔王的懸垂舉腿，可暫時以2分鐘棒式替代，讓過關難度大幅下滑，也讓士兵有足夠準備時間準備，直到2022年ACFT的正式列為體測成績。

透過前述作法，陸軍中士格林斯東認為官兵已有足夠時間為2022年全面生效做好準備。雖然會造成焦慮感，ACFT的上路不會產生大量士兵因鑑測不合格而退伍。陸軍官員更提到，士兵受傷讓美軍每年花費高達10億美元的醫療費用，也讓士兵無法部署。

CIMT指揮官希柏德表示，即使採取新的ACFT，2020年受訓者的及格率仍將維持穩定。雖然大部分人都鎩羽於懸垂舉腿；但整體來看，受測者的6大項目成績都取得顯著的進步。

雖然ACFT於10月起取代APFT，成為陸軍體測的正式項目；然而，受到新冠肺炎疫情的影響，社交距離的保持、自主隔離與健身房關閉的結果；甚至原本要撥交到各單位的訓練器材，也因疫情嚴峻而無法送達，讓陸軍不得不略踩剎車。除放緩列為正式成績的腳步，也微幅調整ACFT為ACFT 2.0。

(中時新聞網)