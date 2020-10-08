台中近來發生一起人夫社工偷吃女同事的案件。這名人夫明已結婚，還有小孩要撫養，但卻多次與辦公室的女同事大搞曖昧，甚至還在私下用餐時間，在女同事的掌心裡畫圈圈，隨後兩人在下班後，立即直奔摩鐵開房激戰數回合，然而紙包不住火，妻子憤怒的向兩人提出告訴，台中地院判決社工人夫與女同事兩人必須支付15萬的賠償金。

人夫社工師與妻子已結婚5年之久，疑似厭倦煩人的家庭生活，人夫社工開始與自己辦公室1位女同事大搞曖昧，兩人還私下多次共赴摩鐵開房激戰數回合，人夫社工還會與女同事私下幽會時，替女同事的手掌心畫圈圈，以表達兩人關係親密良好。

然而紙終究包不住火，人夫社工的妻子發覺兩人的偷情，憤怒的向兩人提出告訴，妻子還表示，她在人夫的手機裡發現兩人鹹濕對話，「幸虧妳很色，不然我不知道該怎麼辦」、「每次身體的痠痛都和你有關」、「側邊肋骨下面到腰的肌肉會痠痛」等等，火大的要求法官要嚴格重判兩人。

法院審理時，法官從人夫社工與女同事的鹹濕對話，「少了你的溫暖，覺得冷」、「我的男人好帥」、「你剛剛不懂我的暗示，哈哈哈，摳手心」、「這叫相見恨晚」等等，認定兩人已經超出正常男女關係，再得知人夫社工甚至還會有在女同事掌心內畫圈圈的親密行為，甚至兩人也已發生過性關係，判決兩人須支付妻子15萬元的賠償金，全案仍可上訴。

(中時新聞網)