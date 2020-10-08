玉光國小建校73年，首座風雨球場終於落成，且是有別傳統鐵皮屋印象的「小巨蛋」，11月正式啟用後孩子不再怕雨天壞事。（謝佳潾攝）

玉光國小建校73年，首座風雨球場終於落成，且是有別傳統鐵皮屋印象的「小巨蛋」，11月正式啟用後孩子不再怕雨天壞事。（謝佳潾攝）

玉光國小建校73年，首座風雨球場終於落成，且是有別傳統鐵皮屋印象的「小巨蛋」，11月正式啟用後孩子不再怕雨天壞事。（謝佳潾攝）

玉光國小建校73年，首座風雨球場終於落成，且是有別傳統鐵皮屋印象的「小巨蛋」，銀色浪板加上紅藍綠3色壓克力地板，時尚感十足又兼具玉光特色，打陀螺、木球、溜冰曲棍球等統統可行，11月正式啟用後孩子不再怕雨天壞事。

「風雨球場對學生而言是個遮風擋雨的必要存在。」玉光國小校長廖淑珍說，玉光長年發展陀螺、木球、溜冰曲棍球，在各項賽事都有不錯成績，但孩子練得太辛苦，遇雨天時因場地受限，不是捨棄練習就是改在走廊上練，而平常的體育課一遇下雨也是只能妥協。

為此，廖淑珍3年前就任時即寫計畫申請建設風雨球場，但因經費不足遲遲沒下文，直到去年立委周春米協助後才獲得經費並招標，今年4月動工、9月完工，目前初驗通過，預計11月正式啟用。

廖淑珍指出，風雨球場得來不易，所以一定要獨具玉光風格，而與師長討論後，決定要走時尚校園風，不採傳統弧形或人字形的綠色鐵皮屋頂，改以浪板拉很低卻很導風且採光佳的銀色圓頂，至於地板也因應師生需求，採材質較硬的壓克力並塗上紅綠藍3色，不同傳統的雙色PU地板。

她笑說，待風雨球場正式啟用後，孩子們不論要練陀螺還是溜冰曲棍球，都不用怕雨天不能練、或是改在走廊練時有弄壞地板、窗戶的危險，當然也不用再頂著烈陽練得暈頭亂象。

風雨球場的誕生，不僅全校師生歡騰，連校外人士都很期待，因為它將是石光見社區設備最完善的球場，社區民眾稱它是「玉光小巨蛋」，還說它是被樹林包圍的小巨蛋，不管從哪個「視窗」看出去，都是令人心曠神怡的綠林。

(中時 )