共機又侵入台灣西南空域防空識別區，這是共機自9月16日以來第14度擾台，兩岸情勢緊張，也讓台灣是否恢復徵兵制，引發討論。國民黨台北市議員徐弘庭表示，以色列和台灣面對戰爭最大的差異，就是以色列從頭到尾都沒有失去空軍優勢。

以色列是徵兵制，退伍3年內，教召是18到28天。徐弘庭在政論節目《新聞面對面》中表示，以色列和台灣面對戰爭最大的一個差異，是以色列從頭到尾，並沒有失去它的空軍優勢；因為以色列沒有失去空優，所以它才有後備能夠動員的可能性。

徐弘庭舉例指出，波灣戰爭中，伊拉克完全喪失了所有的空優，那它的後備就沒有太大的意義，所以這就是孰輕孰重的一個問題。

國民黨副秘書長柯志恩也表示，她曾透過軍火商到以色列拜訪過，那時印象最深刻的是，以色列全國皆兵到什麼程度，老師即使帶著小孩去外面做戶外教學，老師也身揹著一把步槍，隨時準備。甚至任何時候只要比一個手勢，所有車子都要讓這些穿軍服，以及在服役的這些年輕人，隨時可以上車；即使你是帶他去任何地方，任何車子也都會停下來。

(中時新聞網)