原PO再次訂購同一家的餐點，店家竟多附送一包薯條，且將袋子完整密封好。袋子上還有一張店家寫的感人紙條。（摘自爆廢公社二館）

美食外送在國內已非常普及，許多人都享受外送的便利服務，不過也常因此爆出現許多爭議。一位女性民眾先前叫外送時，卻發現點的薯條竟只剩下3根，其他通通不翼而飛，只能無奈認賠。過幾周後，她再次點了同間店的訂單，沒想到竟收到店家精心準備的薯條與道歉紙條，讓她相當感動。女子表示「會繼續點下去！」

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，幾個禮拜前叫了外送，收到餐卻發現薯條僅剩下3-5根，打電話到店裡詢問，店家也訝異指出，「不可能只給3根！」同時也非常有誠意向原PO道歉。於是原PO只能推估是外送員偷偷吃掉而認賠，因為袋子上有打開過的痕跡。

近日原PO又再次訂購同一家的餐點，沒想到外送餐竟多附送一包薯條，且將袋子完整密封好。原PO也發現，袋子上還有一張店家寫的紙條，上面寫道，「您好，上次您的消費經驗不好，感謝您再次回購。這包薯條補償您的不愉快。感謝您的回購！」原來店家特地向外送公司拿到原PO資料，一直等她再次點餐。這也讓原PO感動直呼，「居然隔了好幾個禮拜還記得！我會繼續點下去的！」

網友也紛紛留言表示，「真的太扯了吧...被外送員吃光了嗎」、「這個店家很棒！」、「好有心的店家」、「有誠意的店家，感動」、「缺德外送不敵佛系老闆」。網友認為該店家不但很有心，也很會做生意，用一包脆薯賺到一個永遠的客人。

(中時新聞網)