諾貝爾獎各獎項本周陸續頒出，今年雖受疫情影響取消頒獎晚宴，獎金1000萬瑞典克朗(約3370萬台幣)又創歷史新高，能越發越多，靠的是諾貝爾基金會投資眼光。事實上，過去8年諾貝爾基金會投資報酬率包括去年在內，3度跑贏股神巴菲特(Warren Buffet)，儘管多數年分仍輸，但報酬率曲線起伏也遠較巴菲特期下公司波克夏海瑟威(Berkshire Hatahway)穩定。

諾貝爾(Alfred Nobel)1896年去世時捐出的遺產總額約3100萬瑞典克朗，至今年為止卻已達43億瑞典克朗，翻漲近139倍；1901年首屆頒獎時，每位得主可拿15萬瑞典克朗，至今年更已翻67倍。

事實上，諾貝爾當初遺囑提到，所有財產變現成立基金後，只能「安全投資」，每年基金利息收益平分給5個領域的諾貝爾獎(諾貝爾經濟獎是1969年為紀念諾貝爾，由瑞典銀行出資)獎金。

不過銀行定期存款利息、固定收益資產這些風險較低投資，也較跟不上劇烈變動的經濟環境，開始入不敷出，儘管第二次世界大戰後瑞典政府於1946年給予諾貝爾基金會免稅優惠，該基金會在1953年總資產損失已達2/3，他們於是打破諾貝爾遺囑，調整投資策略，開始投入股票、房地產。

股市或許是諾貝爾基金會最大投資獲益來源，舉例來說，他們進入股市時，道瓊工業指數是292點，現在卻超過27000點。不過整體而言，諾貝爾基金會仍然保持嚴格評估風險的投資原則，投資標的分散，而且平均每年的目標報酬率僅設在3.5%。

根據諾貝爾基金會年報，其投資組合大約是股票(含指數期貨等衍生性金融商品)55%，固定收益資產(存款、債券等)、房地產各10%，其他資產(例如對沖基金等)25%，持有比例依據市場動態每年調整。以去年為例，股票約47%、房地產約9%、固定收益資產13%、對沖基金約31%。

單看其中最大宗股權投資，諾貝爾基金會也很注意雞蛋不放同個籃子裡，國內外長年比例約2比8，海外包括跨國全球市場、美國、歐洲其他地區、新興市場、私人股權等，去年相較2018年，諾貝爾基金會大幅減持美國、歐洲其他地區股票，改投跨國全球市場，因此投資報酬率超過波克夏海瑟威。

諾貝爾基金會投資策略就是選擇低風險和分散投資標的，在經濟蓬勃發展年代獲利或許不如高風險、高報酬的其他投資大咖，但最多是少賺，罕有賠錢，優勢在經濟充滿不確定性的年份就可展現，或許這就是他們能在疫情大流行的今年，仍逆勢頒發高額獎金的最大籌碼。

(中時新聞網)