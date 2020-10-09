成年人的世界，誰還沒感慨過幾句「活著真累」呢？千言萬語湧上心頭，最後只憋出這麼四個字。今天來說一說活得最累的幾個星座，看看自己有沒有上榜吧。

▍1.獅子座

職場上如果你有個獅子座的搭檔，恭喜你，你真的撿到寶了。這個被稱為「百獸之王」的獅子天生有著超強的責任心。不僅對待自己的工作盡職盡責，還各種替別人操碎了心。在團隊合作的時候，獅子座永遠都是衝鋒陷陣的那一個，第一個上班最後一個下班。在苦難面前力挽狂瀾，替團隊出謀劃策。所謂能者多勞，正是因為這樣，不論是在工作還是生活中，獅子們總是默默都承擔了很多本不屬於自己的事情，依賴他們的人越來越多，負擔也隨之越來越重。說不累，你信嗎？

▍2.天秤座

每個天秤應該都發出過這種感嘆「真的快煩死我自己了！」因為天秤座活得累多半是自己造成的。吃什麼飯糾結，要不要換工作糾結，要不要跟他在一起也很糾結。進一步可以，退一步也不是不行。一直活在這種反覆裡的天秤座，真的太累了，無法做出選擇，只能一拖再拖，拖到最後火燒眉毛了才慌慌張張開始去做，最後的結果可想而知。其實天秤座的猶豫、糾結、反覆，都是因為他們對自己的要求太高了，明明可以做的很好，但是總是覺得自己可以更好，於是惡性循環，越來越累。

▍3.摩羯座

摩羯座們相對來說容易早熟，小時候會覺得自己是個不平凡的人，但隨著年齡的增長，當他們發現自己的能力配不上自己的野心，就會非常沮喪，所以很容易陷入對未來的迷茫與焦慮中。但是礙於要保住自己「穩重端莊」的人設，總是藏著掖著不敢表露真實的自己，也不喜歡麻煩別人。看著冷冷的，其實內心特別渴望溫暖。一堆人在一起時，明明想與人親近，卻傻傻的不知道如何打開局面。摩羯座的你，真的不累嗎？

▍4.處女座

處女座是早幾年被黑的最慘的一個星座，可以說是全網群嘲。挑剔、龜毛、完美主義，這幾個標籤聽起來就很不好相處對不對？但其實擁有這幾個關鍵詞的處女座們，本人更累！認真本來是好事，但到了處女座這裡就變成太認真，這種狀態直接體現在他們的潔癖，從生活層面到精神層面。事事小心翼翼，喜歡一切都在掌握中的感覺，如果心裡的「格局」被破壞，他們真的會抓狂，身心俱疲。不用你說，他們也知道自己這樣有點過頭，但是他們控制不住自己，拜託別再黑處女座了，他們真的已經夠累了！

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(中時新聞網)