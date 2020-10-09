NBA從疫情復賽後收視不佳，曾被嘲笑「收視率輸給麥可喬丹(Michael Jordan)紀錄片」，無論如何喬丹《最後一舞》確實重新引來相關話題，籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)更是評價喬丹為「史上前2射手」。

說喬丹是射手，很多人可能無法接受。ESPN今年在推出影集時分析過，單以中距離跳投來說，喬丹確實是頭號射手。現代很少人以中距離為主戰場，但在90年代，中距離後仰跳投是所向無敵的必殺技。這招不是喬丹發明，但他運用得如此純熟，有球迷戲稱MJ其實就是中距離跳投(Midrange Jumper)的縮寫。

例如1996-97球季，聯盟共有59位球員使出超過300次中距離跳投，喬丹出手數1105排名第一，投進547球，遙遙領先第2名「大狗」羅賓森(Glenn Robinson)的391球。更可怕的是喬丹49.5%的中距離命中率，同期的傳奇射手「大嘴」米勒(Reggie Miller)該季中距離出手484次投進205球，命中率42.3%也輸給喬丹。

此外喬丹是對手重點防守的對象，因此他的出手方式非常多，包括轉身、後仰、急停、滯空、對抗投籃、低位單打，投籃熱區也沒有死角。所以杜蘭特沒有親身對決就看出喬丹是偉大的射手，只能說杜蘭特本人也是個大行家。

(中時新聞網)