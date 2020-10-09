今年27歲的日本知名賽車皇后川村那月，今年不僅再次奪下日本賽車皇后大賞的后冠，還在年初時推出火辣的性感寫真集，人氣再度暴漲。近日，她為週刊所拍攝的封面寫真照也在網路上公開，邪惡的「上帝視角」讓網友們看得直噴鼻血。

川村那月擁有稚嫩的臉蛋與F級的豐滿上圍，加上165cm的標準身高讓她在2017年拿下環球小姐東京大會獲得亞軍後正式進入賽車皇后比賽，並一連3屆拿下《Racing Queen》（日本賽車皇后大賞）的冠軍寶座，人氣十分旺盛，但退出賽車皇后界後她便將事業重心專注在女優及寫真界發展。

在 Instagram 查看這則貼文 川村那月🌙（@kawamura_natsuki317）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 11 日 上午 6:44 張貼

不僅在去年底於Netflix的電影中演出，今年初也推出第3張寫真DVD「graduation」，在公開的照片中川村那月不僅脫掉外衣，還直接上空全裸大展惹火好身材，配上她甜美的笑容，成功創下驚人的銷售。

在 Instagram 查看這則貼文 川村那月🌙（@kawamura_natsuki317）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 16 日 下午 9:02 張貼

近日受邀登上週刊封面的她，造型同樣火辣性感。只見照片中她穿著一件白色洋裝坐在裝滿水的浴缸裡，濕著身體裡面疑似什麼都沒穿，鏡頭由高處往下拍攝，飽滿雙峰一覽無疑，也讓外界有無限遐想。

在 Instagram 查看這則貼文 Japanese Sexy Girl 👙 💕（@japan_sexy_beautiful_girl）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 上午 5:18 張貼

(中時新聞網)