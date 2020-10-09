25歲辣模翁子涵五官精緻、身材凹凸有致，去年遭爆賣淫、整容、假學歷等負面消息，經歷長達半年的低潮期，近日悄悄展開復出之路，在社群平台PO出超惹火辣照，尺度直逼18禁。

照片中，子涵放下一頭長髮，微微半遮電眼，唇齒微張，身穿一件黑色的蕾絲內衣，鏤空布料直視渾圓雙峰，甚至連綠色的兩個胸貼都見光，性感的模樣讓網友看得快噴鼻血，直呼：「太漂亮了」、「好大」、「好辣」、「真美，每次看都有好心情」、「這個厲害了」等，並引來許多「乳房大軍」假帳號灌入留言。

子涵在低潮期間，學習繪畫、跳鋼管舞等才藝，除了修身養性，也替自己的能力再加分；她今年在飯局結識拐拐（許采晴），兩人一拍即合，常常結伴出席時尚活動，拐拐也力邀子涵幫忙宣傳自家泳裝品牌，無疑是復出的貴人之一。

除此之外，由於子涵外型出眾，去年發行的個人寫真銷量突出，引起出版社的注意，獲得出年曆的機會，預計年底就會預售，洗白後的演藝成績令人相當好奇。

(中時新聞網)