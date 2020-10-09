有時候看到網紅們一個個美麗又性感，即便不少人承認有靠醫美「後天處理」，但能活得惹人愛又充滿自信，其實也未必不可以，而沒辦法接受動刀，靠數位技術修個圖，可能是最好的選擇，如今拍照不開個美肌，可能還會被怪罪，遑論明星處於「營業模式」時？但堪稱華劇一姐的女星趙麗穎，卻被認為不修圖還比較好。

外型甜美可愛、演出夯劇《花千骨》女主角爆紅的大陸女星趙麗穎，人紅是非也多，曾自嘲根本「招黑體質」，連上傳個照片都能被講話，她的御用修圖團隊從以前到現在就常被抱怨，不是工作不認真，而是太過努力，常把自家老闆P過頭，反倒掩蓋了趙麗穎的特質。

外界始終有傳言，說趙麗穎工作室很不會找人，笑稱修圖師跟老闆磁場不太合，趙麗穎明明是可愛仙子型，但精修後貼出的官圖，總被說帶著俗氣，完全看不出是個保證收視的大明星。

而其實趙麗穎曾貼出過有修圖過跟零修圖的對比照，可以發現，她其實自然狀態就很不錯，除了難掩的疲勞留在臉上外，其餘根本沒差，沒P圖反倒自然清甜，而趙麗穎去年10月升格人妻與人母，產後很快調整好狀態復出，狀態讓人驚艷，少稚嫩多了女人味，呈現截然不同的美麗。

(中時新聞網)