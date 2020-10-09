美國總統川普自染疫後，極力展現強健形象，不僅聲稱雖然自己確診但「從來沒這麼好過」，甚至從醫院返回白宮後不久，立刻在媒體面前脫下口罩向外界致意，而白宮禮品店也順勢推出「川普擊敗新冠」紀念幣，要價100美元（約台幣2900）。

Trump is MAKING MONEY OFF OF HIS COVID.



🔥”President Trump Defeats COVID Commemorative Coin.🔥



He is a malignant, vile, narcissistic Monster. #TrumpLied200KDied pic.twitter.com/DApp2VdeM9 — Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) October 5, 2020

據路透社與《每日郵報》報導，非白宮官方的白宮禮品店已在官網上開放預訂「川普擊敗新冠」紀念幣，並指出該款紀念幣上面寫著「個人超越並擊敗致命的新冠疫情病毒」，不過目前仍未有該商品照片。

報導指出，白宮禮品店主席詹尼尼（Anthony Giannini）負責設計這次紀念幣。他在網站上表示，「當白宮禮品店剛聽到川普確診新冠肺炎的噩耗，我們祈禱並充滿信念，深知總統必定能戰勝新冠病毒。川普是愛好拳擊者，這次紀念幣設計將凸顯這位歷任最令人著迷的總統身上的超級英雄特質」。聲明還說，「不論你是否喜歡，川普的強壯可謂到了神話境界，因此我所打造最後一套川普紀念幣將尋求符合川普強壯形象」。

白宮禮品店也曾於2018年推出川普與北韓最高領導人金正恩在新加坡首次會談的紀念幣，而目前「川普擊敗新冠」紀念幣僅開放線上預購，預計大選後的11月14日發行。

(中時新聞網)