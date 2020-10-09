大陸最大金礦公司、紫金礦業63歲董事長陳景河，7日與38歲錢冰在廈門舉行婚禮。新娘在婚禮上感性致詞「真正的愛情能跨越、突破年齡的界限」，更說自己「嫁給了愛情」。這段婚禮影片在網路爆紅，由於傳聞錢冰是一位經濟師、併購交易師，網友戲稱這場婚姻是「最佳併購」。

綜合大陸媒體報導，63歲的陳景河，不但是現任紫金礦業集團股份有限公司董事長，還是中國礦業聯合會主席團主席、中國黃金協會副會長，是大陸最大金礦的老闆，公司市值超過1500億人民幣（約6334億新台幣），第一任妻子因病去世。

38歲的新娘錢冰，據傳是美國工商管理碩士，曾多年擔任知名金融公司渠道部副總裁，是一位經濟師、併購交易師。

她在婚禮上稱自己嫁給了愛情，說「曾經我不認為婚姻是必需品，直到我遇到了陳先生，他讓我相信了愛情，我們想用一段婚姻來證明，真正的愛情是可以跨越和突破年齡的界限，I am so lucky，在對的時間遇到對的人」。

錢冰更開玩笑表示「她和陳景河第一次見面時，這位礦業專家可能就發現，眼前的姑娘，是一座高品位金礦」。

這段婚姻影片在網路爆紅，並且引發熱烈討論。有大陸網友評論，影片中新娘展現出美貌、強大的控場能力、演講能力和情緒感染力，絕對超過普通姑娘。也有網友調侃：「此次婚姻，是錢女士人生中做得最成功的併購」、「經濟師找到經濟捷徑了」、「嫁給了愛情？呵呵。鬼話連篇」。

不過根據紫金礦業2020年半年報，陳景河在7月27日，就因「家庭財產分配安排」，將持有的公司5100萬股A股股票轉讓給了兒子，按最新股價測算，這些股票價值3.14億元（約13.2億新台幣）。

(中時新聞網)