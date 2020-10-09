37歲俄羅斯奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）爆出消失2年，她被爆料去年為俄羅斯總統普丁生下一對雙胞胎女兒。

俄羅斯奧運金牌運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被爆出為俄羅斯總統普丁生下雙胞胎，至今行蹤成謎2年。畫面為她2018年接受專訪。

俄羅斯奧運金牌運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被爆出為俄羅斯總統普丁生下雙胞胎，至今行蹤成謎2年。畫面為2004她在雅典奧運上的表現。
俄羅斯奧運金牌運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被爆出是俄羅斯總統普丁的情人。

英國《太陽報》（The Sun）7日獨家報導，37歲的俄羅斯奧運金牌體操選手卡巴耶娃自2018年10月以來就從公眾視線中消失，她當時被爆出懷孕2個月，目前行蹤成謎，外界關注她或許已經失蹤。

卡巴耶娃後續又被爆料於2019年4月在莫斯科一間醫院為普丁生下一對雙胞胎。

卡巴耶娃是俄羅斯知名前體操選手，她曾在2004年雅典奧運中拿下韻律體操金牌，退役後於2007年進入國會，成為下議院議員，她目前是俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）董事長。

卡巴耶娃2008年被爆出和普丁譜出戀曲。一名莫斯科消息人士透露，普丁是極度重視隱私的人，就連外界已經知道的2名成年女兒，普丁過去也讓她們使用假的身份證隱藏身份，普丁也鮮少在公開場合中談及女兒。

消息人士指出，卡巴耶娃行蹤成謎正好暗示她可能為普丁生下孩子，「他非常重視家人的安全。」

卡巴耶娃出生於1983年5月12日，她過去曾被選為俄羅斯「年度最有魅力的女人」（Glamour Woman of the Year）。

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(中時新聞網)

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