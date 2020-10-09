很多人看到臉上冒痘就不擠不快，一名中年男子因擠掉嘴唇上的一顆痘，沒想到竟引發敗血症，導致器官衰竭差點喪命。醫師表示，臉上有一個「危險三角區」，這裡的血液供給特別豐富，千萬別亂擠，若引發感染，恐讓發炎迅速擴散，嚴重的話可能會危及生命。

中天新聞 擠痘恐要命！三角區的痘痘千萬不能擠

生命時報報導，大陸浙江一名50歲男子，因順手擠掉左上唇一顆米粒大小的痘痘，結果引起高燒、身體不適，入院時無法自主呼吸，經檢查發現是口腔感染流膿，引發敗血症導致器官衰竭，經過5天搶救才保住一命。

專家指出，從鼻樑骨根部、口角兩端所圍成的危險三角區，血液供給特別豐富，當向下回流的血管不通或遭局部擠壓時，血液會向上逆流到顱內，若擠破這區的痘子引發感染，容易讓發炎迅速擴散，引發顱內海綿竇血栓性靜脈炎，甚至可能危及生命。

至於要怎麼處理痘痘？專家建議，沒有發炎的痘痘，可用粉絲針在突起處點出一個小口，將脂肪粒挑出，可控制傷口大小和位置，防止周圍皮膚感染；若是皮質分泌過多導致的青春痘，則需等發炎消退再請醫師處理。至於毛囊和皮脂腺感染導致的「癤子」，通常會造成局部紅腫疼痛，初期可用乾淨的毛巾熱敷，塗上碘酒或藥膏，等癤子成熟、表面冒出黃白色膿點後，再請醫生用消毒過的手術尖刀或注射針頭挑開排膿。

(中時新聞網)